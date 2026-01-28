Ismét jelvénygyűjtő túrákat szervez a nemzeti park
2026. január 28. szerda 07:46
2026-ban 30 éves a Duna-Dráva Nemzeti Park, a jubileumi évben egy régi hagyományt elevenítenek fel: ismét megszervezik jelvénygyűjtő túráikat, amelyekre szeretettel várják minden régi és új túratársukat.
Tervezett jelvénygyűjtő túrák:
Február 28.
„A tavasz ébredése” túra a Mecsekben
Március 14.
Megélni a sötétséget – különleges barlangtúra
Április 10.
Gyógynövények réten és legelőn
Május 2.
Ha a fák beszélni tudnának
Június 6.
Poszméhek nyomában a Szedresi Tarkasáfrányos löszgyepein
Július 3.
Idegenvezetés a 100 éves Pintér-kert Arborétumban
Augusztus 29.
Révfalu túra
Szeptember 19.
A Biblia növényei a Pintér-kertben
Október 17.
Őszi hangulat Drávaszentesen
November 7.
Terített asztal az iszapon – madarász séta a Csertői-tónál
A túraszezon végén, november/december folyamán rendezzük meg a jelvénygyűjtő túrázók évzáró találkozóját, Pécsett, a Tettye Oktatási Központban. A programon fotóvetítéssel egybekötött visszatekintést és élménybeszámolót tartunk 2026 túráiról.A legtöbb jelvényt összegyűjtött túrázók díjakat kapnak!
