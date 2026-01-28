Ismét jelvénygyűjtő túrákat szervez a nemzeti park

2026-ban 30 éves a Duna-Dráva Nemzeti Park, a jubileumi évben egy régi hagyományt elevenítenek fel: ismét megszervezik jelvénygyűjtő túráikat, amelyekre szeretettel várják minden régi és új túratársukat.

Tervezett jelvénygyűjtő túrák:

Február 28.

„A tavasz ébredése” túra a Mecsekben

Március 14.

Megélni a sötétséget – különleges barlangtúra

Április 10.

Gyógynövények réten és legelőn

Május 2.

Ha a fák beszélni tudnának

Június 6.

Poszméhek nyomában a Szedresi Tarkasáfrányos löszgyepein

Július 3.

Idegenvezetés a 100 éves Pintér-kert Arborétumban

Augusztus 29.

Révfalu túra

Szeptember 19.

A Biblia növényei a Pintér-kertben

Október 17.

Őszi hangulat Drávaszentesen

November 7.

Terített asztal az iszapon – madarász séta a Csertői-tónál



A túraszezon végén, november/december folyamán rendezzük meg a jelvénygyűjtő túrázók évzáró találkozóját, Pécsett, a Tettye Oktatási Központban. A programon fotóvetítéssel egybekötött visszatekintést és élménybeszámolót tartunk 2026 túráiról.

A legtöbb jelvényt összegyűjtött túrázók díjakat kapnak!