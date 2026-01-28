Ismét jelvénygyűjtő túrákat szervez a nemzeti park

Ismét jelvénygyűjtő túrákat szervez a nemzeti park

2026-ban 30 éves a Duna-Dráva Nemzeti Park, a jubileumi évben egy régi hagyományt elevenítenek fel: ismét megszervezik jelvénygyűjtő túráikat, amelyekre szeretettel várják minden régi és új túratársukat.

 

Tervezett jelvénygyűjtő túrák:

 

Február 28.
„A tavasz ébredése” túra a Mecsekben

Március 14.
Megélni a sötétséget – különleges barlangtúra

Április 10.
Gyógynövények réten és legelőn

Május 2.
Ha a fák beszélni tudnának

Június 6.
Poszméhek nyomában a Szedresi Tarkasáfrányos löszgyepein

Július 3.
Idegenvezetés a 100 éves Pintér-kert Arborétumban

Augusztus 29.
Révfalu túra

Szeptember 19.
A Biblia növényei a Pintér-kertben

Október 17.
Őszi hangulat Drávaszentesen

November 7.
Terített asztal az iszapon – madarász séta a Csertői-tónál
 

 

A túraszezon végén, november/december folyamán rendezzük meg a jelvénygyűjtő túrázók évzáró találkozóját, Pécsett, a Tettye Oktatási Központban. A programon fotóvetítéssel egybekötött visszatekintést és élménybeszámolót tartunk 2026 túráiról.

A legtöbb jelvényt összegyűjtött túrázók díjakat kapnak!

 

 

Forrás: DDNP