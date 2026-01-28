Filmvetítésre hív a Pécsi Magyar-Finn Társaság
2026. január 28. szerda 08:53
Az új évet hagyományosan finn film vetítésével kezdi a Pécsi Magyar-Finn Társaság szerdai klubestjén, délután öt órától, a Civil Közösségek Házában.
Az érdeklődők Aki Kaurismäki legújabb filmjét láthatják, finn hanggal, magyar felirattal.
Ebben a filmben két magányos ember, Ansa (Alma Pöysti) és Holappa (Jussi Vatanen) véletlenül találkoznak a helsinki éjszakában, és megpróbálják megtalálni életük első, utolsó és egyben egyetlen szerelmét.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak!
Az est házigazdája Anja Haaparanta.
EQM
