Nézze meg, elkeltek-e a millárdok az ötös lottón!
2026. március 14. szombat 20:25
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 11. héten megtartott ötös lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
- 17,
- 19,
- 81,
- 82,
- 90.
Nyeremények:
5 találatos szelvény nem volt;
4 találatos: egyenként 2 247 760 forint
3 találatos:egyenként 28 410 forint
2 találatos: egyenként 3 150 forint
Joker: 514895
MTI
Facebook box
Megosztás
