Nézze meg, elkeltek-e a millárdok az ötös lottón!

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 11. héten megtartott ötös lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

17,

19,

81,

82,

90.

Nyeremények:

5 találatos szelvény nem volt;

4 találatos: egyenként 2 247 760 forint

3 találatos:egyenként 28 410 forint

2 találatos: egyenként 3 150 forint

Joker: 514895

