Hatalmas mennyiségű hulladék ég a 6-os főút mellett
2026. március 14. szombat 13:30
Nagy mennyiségben ég a hulladék Cserkút térségében, a 6-os főút melletti ipari területen, egy rakodó telephelyen.
A pécsi hivatásos tűzoltók három habosított vízsugárral oltják a lángokat, amelyeket már körülhatároltak.
Az egységek munkáját egy rakodógéppel is segítik, amellyel megbontják a hulladékkupacot.
Képünk illusztráció.
Forrás: Katasztrófavédelem
