Orbán Viktor: az ukrán vezetés átlépett egy határt

Az ukrán vezetés átlépett egy határt, mi nem kerestük a konfliktust, mégis napok óta Magyarország a céltábla - közölte a miniszterelnök szerdán a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor a bejegyzését Petőfi Sándor-idézettel kezdte, azt írta: "De nem ám a mi hazánkat!"

Kifejtette, hogy a kormányt sem az elnök, sem a külügyminiszter, sem a szélsőséges katonai csoportok fenyegetései nem térítik el attól, hogy érvényt szerezzen a magyarok érdekeinek.

Hozzátette, hogy a kormány nem küld pénzt Ukrajnába, mert jobb helyen van a magyar családoknál, mint egy ukrán oligarcha mosdójában.



Kijelentette, nem engedik, hogy betiltsák az orosz olaj és gáz behozatalát, mert nélküle nincs rezsicsökkentés és nincs megfizethető energia a magyar családoknak.

"És azt sem engedjük, hogy Ukrajnát az uniós jogot megerőszakolva, két év alatt "beleszuszakolják az Európai Unióba", mert ezzel a háborút is importálnánk" - írta a kormányfő.

"Ameddig nemzeti kormánya van Magyarországnak, addig ezekről a kérdésekről nem Kijevben és nem is Brüsszelben fognak dönteni. Ezt tudják Ukrajnában is. Ezért akarnak egy új, ukrán-barát kormányt Budapesten, és ezért fenyegetnek lépten-nyomon" - fogalmazott Orbán Viktor.

A válasz Petőfinél - zárta bejegyzését a miniszterelnök.

