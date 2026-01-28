Orbán Viktor: az ukrán vezetés átlépett egy határt
2026. január 28. szerda 08:26
Az ukrán vezetés átlépett egy határt, mi nem kerestük a konfliktust, mégis napok óta Magyarország a céltábla - közölte a miniszterelnök szerdán a Facebook-oldalán.
Orbán Viktor a bejegyzését Petőfi Sándor-idézettel kezdte, azt írta: "De nem ám a mi hazánkat!"
Kifejtette, hogy a kormányt sem az elnök, sem a külügyminiszter, sem a szélsőséges katonai csoportok fenyegetései nem térítik el attól, hogy érvényt szerezzen a magyarok érdekeinek.
Hozzátette, hogy a kormány nem küld pénzt Ukrajnába, mert jobb helyen van a magyar családoknál, mint egy ukrán oligarcha mosdójában.
Kijelentette, nem engedik, hogy betiltsák az orosz olaj és gáz behozatalát, mert nélküle nincs rezsicsökkentés és nincs megfizethető energia a magyar családoknak.
"És azt sem engedjük, hogy Ukrajnát az uniós jogot megerőszakolva, két év alatt "beleszuszakolják az Európai Unióba", mert ezzel a háborút is importálnánk" - írta a kormányfő.
"Ameddig nemzeti kormánya van Magyarországnak, addig ezekről a kérdésekről nem Kijevben és nem is Brüsszelben fognak dönteni. Ezt tudják Ukrajnában is. Ezért akarnak egy új, ukrán-barát kormányt Budapesten, és ezért fenyegetnek lépten-nyomon" - fogalmazott Orbán Viktor.
A válasz Petőfinél - zárta bejegyzését a miniszterelnök.
