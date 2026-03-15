Több kocsival közlekednek a Mecsek IC-k az ünnepen
2026. március 15. vasárnap 09:28
Megnövelt kapacitással készült a MÁV-csoport a március 15-i nemzeti ünnepre.
A MÁV-csoport közleményében azt kérte, hogy az utasok váltsák meg elővételben a menetjegyeiket, helyjegyeiket a MÁVPlusz applikáción keresztül - kihasználva a 15 százalékos kedvezményt, mivel csak az elővételek alapján tudja a valós utasigényekhez igazítani a készenlétbe állított többletkapacitásokat.
Mint írták, a Budapest-Debrecen-Nyíregyháza közötti Nyírség, a Budapest-Miskolc-Nyíregyháza-Debrecen-Szolnok-Budapest viszonylatú Tokaj, a Budapest-Nagykanizsa közötti Tópart, a Budapest-Keszthely közötti Balaton, a Budapest-Békéscsaba közötti Békés, a Budapest-Cegléd-Szeged közötti Napfény, valamint a Budapest-Pécs közötti Mecsek InterCity vonatok több kocsival fognak közlekedni.
További kocsikat is forgalomba állítanak a tervezetten felül, ha az utasforgalom alakulása ezt megkívánja, erre megerősített ügyelettel és többlet motorvonatokkal, autóbuszokkal is készülnek.
Ezen kívül a budapesti elővárosban közlekedő járatok szerelvényét megduplázzák Esztergom, Hatvan, Szolnok és Tatabánya felé, így kétszeres kapacitással készülnek a várható nagyobb utasforgalomra.
A megerősített ügyeleten kívül az Országos Haváriaközpont további 20 autóbusszal készül, hogy ha a vasúti kapacitások kevésnek bizonyulnak, úgy is biztosítani tudják az eljutást minden utasuk számára.
MTI
