Szállást keres szombaton a Szent Család Pécsett, mi is csatlakozhatunk hozzájuk
2025. december 19. péntek 15:26
A júdeai Betlehemben szállást kereső Szent Család, Mária és József alakját megszemélyesítő fiatalok énekes-zenés ájtatosságban idézik fel a születés éjszakáján történteket. A december 20-án, szombaton Pécs belvárosában megrendezésre kerülő misztériumjátékot kísérő menethez bátran lehet csatlakozni.
A résztvevők délután négy órakor indulva a Szent István tér - Ferencesek utcája - Széchenyi tér útvonalon haladva érkeznek meg a város főterén felállított betlehemhez.
A rövid séta során három állomáshelyen (a székesegyház déli kapujánál, a ferences templomnál és a Széchenyi téren) a Szentírásból vett részletekkel elevenítik fel, hogyan keresett szállást a Szent Család a júdeai Betlehemben, és mi történt a születés éjszakáján. A résztvevők találkozhatnak a karácsony mindnyájunkhoz szóló üzenetével, mely szerint Mária, József és a kisded Jézus csak arra várnak, hogy szállást találjanak az emberi szívekben.
A programon való részvétel ingyenes. A szervezők minden érdeklődőt nagy szeretettel hívnak és várnak, hogy idén is közösen kísérjük és keressünk szállást a Szent Családnak.
A menet Széchenyi térre érkezését követően, a Pécsi Advent programsorozatának részeként 17.00 órakor Felföldi László püspök ünnepi köszöntőt mond és meggyújtja a negyedik gyertyát a város adventi koszorúján.
Forrás: Pécsi Egyházmegye
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Pénzzel teli tárcát talált két cigány...
- Orbán Viktor: vétójog nélkül nincs...
- Ilyen volt Pécsett a karácsony előtti...
- Szállást keres szombaton a Szent...
- Ismét Konkoly Zsófia lett az év...
- Csak az ügyeletes gyógyszertárak...
- Várhatóan nem emelkedik a...
- KSH: 700 ezerhez közelít a magyarok...
- Orbán Viktor: az orosz vagyon...
- Megérkezett Pécsre Betlehemből a...