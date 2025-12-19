Szállást keres szombaton a Szent Család Pécsett, mi is csatlakozhatunk hozzájuk

A júdeai Betlehemben szállást kereső Szent Család, Mária és József alakját megszemélyesítő fiatalok énekes-zenés ájtatosságban idézik fel a születés éjszakáján történteket. A december 20-án, szombaton Pécs belvárosában megrendezésre kerülő misztériumjátékot kísérő menethez bátran lehet csatlakozni.

A résztvevők délután négy órakor indulva a Szent István tér - Ferencesek utcája - Széchenyi tér útvonalon haladva érkeznek meg a város főterén felállított betlehemhez.

A rövid séta során három állomáshelyen (a székesegyház déli kapujánál, a ferences templomnál és a Széchenyi téren) a Szentírásból vett részletekkel elevenítik fel, hogyan keresett szállást a Szent Család a júdeai Betlehemben, és mi történt a születés éjszakáján. A résztvevők találkozhatnak a karácsony mindnyájunkhoz szóló üzenetével, mely szerint Mária, József és a kisded Jézus csak arra várnak, hogy szállást találjanak az emberi szívekben.

A programon való részvétel ingyenes. A szervezők minden érdeklődőt nagy szeretettel hívnak és várnak, hogy idén is közösen kísérjük és keressünk szállást a Szent Családnak.

A menet Széchenyi térre érkezését követően, a Pécsi Advent programsorozatának részeként 17.00 órakor Felföldi László püspök ünnepi köszöntőt mond és meggyújtja a negyedik gyertyát a város adventi koszorúján.