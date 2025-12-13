Megérkeztek az ötös lottó nyerőszámai, nézze meg, nyert-e!
2025. december 13. szombat 19:54
A televízióban közvetített számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki szombaton az ötös lottón:
Nyerőszámok:
24 (huszonnégy)
25 (huszonöt)
34 (harmincnégy)
56 (ötvenhat)
58 (ötvennyolc)
Joker: 460520
MTI
