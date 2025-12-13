Már tényleg unalmas: újabb ködös, felhős nap vár ránk

Túlnyomóan borult, párás, egyes részeken tartósan ködös idő várható.

Helyenként szitálás, a fagyos részeken ónos szitálás is előfordulhat.

A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +4 fok között valószínű.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap nagyrészt 2 és 6 fok között várható.