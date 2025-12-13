Már tényleg unalmas: újabb ködös, felhős nap vár ránk
2025. december 13. szombat 19:01
Túlnyomóan borult, párás, egyes részeken tartósan ködös idő várható.
Helyenként szitálás, a fagyos részeken ónos szitálás is előfordulhat.
A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +4 fok között valószínű.
A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap nagyrészt 2 és 6 fok között várható.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Orbán Viktor Mohácson: hadüzenet a...
- Magyarországon is kimutatták az új...
- Orbán Viktor: fel kell készülni, hogy...
- Kocsis Máté Mohácson: a választások...
- Már tényleg unalmas: újabb ködös,...
- Orbán Viktor: vége annak az...
- Vesztesekből győztesek lesznek a...
- Döntött a Fidesz pécsi csoportja,...
- Adni és olvasni nagyon jó! Második...
- Szó bennszakad, hang fennakad:...