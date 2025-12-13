Orbán Viktor: fel kell készülni, hogy Brüsszel a harmadik magyar választást próbálja megnyerni
2025. december 13. szombat 16:45
Fel kell készülni, hogy Brüsszel tulajdonképpen a harmadik magyar választást próbálja megnyerni, így volt 2018-ban és 2022-ben, és így van 2026-ban is - jelentette ki a miniszterelnök a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésén szombaton Mohácson.
Orbán Viktor kifejtette, Brüsszellel korábban is voltak vitáik, de 2018-ig nem tekintett úgy a magyarokra, mint akik komoly veszélyt jelentenek.
Magyarország a 2015-16-os a migrációs válságnál vált veszélyessé az Európa Unió több tagállama számára, amelyek akkor egyhangúlag arra az álláspontra helyezkedtek, hogy a migráció jó - fogalmazott a miniszterelnök.
Megjegyezte: mindezt azért, mert "mi vagyunk az élő bizonyíték arra, hogy meg tudod védeni a hazádat, meg tudod védeni a hazádat a migránsoktól a jövőben is, sőt a magyar példa azt mutatja, hogy meg kellett volna védenetek a múltban is és nem tettétek meg".
MTI - Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
