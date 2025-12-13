Kocsis Máté Mohácson: a választások tétje a háborúba való belesodródás

A választások tétje a háborúba való belesodródás és a háború finanszírozása - mondta a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésén szombaton Mohácson.



Kocsis Máté kiemelte: a NATO főtitkára már arról beszél, hogy fel kell készülnünk a további eszkalációra, egy akkora háborúra, amit a nagyszüleink, dédszüleink vívtak. Egy konfliktusra, ami minden otthonba, minden munkahelyre eljut, amiben pusztítás, tömeges mozgósítás és milliók kitelepítése lehetséges.

A 2026-os választás az utolsó lehetőség a magyarok számára, hogy elmondják a véleményüket a háború és béke kérdésében, mert Európa 2030-as céldátummal háborúra készül

- figyelmeztetett a kormánypárti politikus.

A Tisza Párt eközben 1300 milliárdos elvonásról beszél, ami megegyezik azzal az összeggel, amit Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a magyaroktól kért Ukrajna támogatására. De Magyarország maga akar dönteni arról, hogy finanszíroz-e egy háborút - tette hozzá.

Meg kell védeni az elmúlt 15 év polgári kormányzásának eredményeit. Akkor jár jól mindenki, ha mi kormányzunk - hangoztatta Kocsis Máté.