Ne felejtsünk este felnézni az égre, nem mindennapi látvány lesz!
2025. november 05. szerda 11:46
Szerda estétől különleges látványban lesz részünk: megérkezik az év egyik legfényesebb és leglátványosabb szuperholdja.
A Hold felszíni kráterei és árnyékai távcső nélkül is kivehetők lesznek, de egy kisebb teleszkóp segítségével különösen részletgazdag élményt nyújt.
A szuperhold a Földtől ilyenkor mintegy 356 ezer kilométerre található, vagyis közelebb, mint egy átlagos telihold idején – ettől tűnik nagyobbnak és fényesebbnek.
MTI - Fotó: MTI/Komka Péter (archív)
