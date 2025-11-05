Átlépte a félmilliót a visszaküldött konzultációs ívek száma
2025. november 05. szerda 10:09
Átlépte a félmilliót a visszaküldött nemzeti konzultációs ívek száma - mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerdán a Facebook-oldalán megosztott videójában.
Hidvéghi Balázs hangsúlyozta, hogy "a mostani konzultációban mindannyiunkat érintő, kulcsfontosságú kérdésekben dönthetünk: miközben Európa egyedül maradt a háború finanszírozásában, Brüsszelben továbbra is folytatni akarják a háborút, és az árát velünk akarják megfizettetni".
Mivel a pénz elfogyott, ezért adóemeléseket, a családi adókedvezményeink szűkítését és a rezsicsökkentés eltörlését követelik tőlünk - tette hozzá.
Az államtitkár szerint az is jól látszik, hogy ezen tervek végrehajtásához már megegyeztek a hazai ellenzékkel is, de a magyar kormány a leghatározottabban elutasítja ezeket a terveket.
"Mi nem fogjuk a magyar emberek pénzét Brüsszelbe küldeni, hogy onnan aztán Ukrajnába menjen. Mi meg akarjuk tartani Európa legalacsonyabb adókulcsait. Mi fenn akarjuk tartani a rezsicsökkentést, a családoknak járó támogatásokat pedig még inkább szélesíteni szeretnénk"
- fogalmazott Hidvéghi Balázs.
Mint kiemelte, "a nemzeti konzultáció célja, hogy a magyar emberek véleményével határozottan elutasítsuk Brüsszel háborús követeléseit és az ellenzék adóemelési terveit".
A kérdőívek kézbesítése ezekben a napokban mindenütt befejeződik, a visszaküldési határidő pedig november 30. - jelezte az államtitkár, arra kérve mindenkit, hogy töltse ki és küldje vissza a nemzeti konzultációt, így tiltakozva az adóemelések ellen.
