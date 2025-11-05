Halálos háztűz Baranyában: idős férfi az áldozat
2025. november 05. szerda 09:22
Szerdán kora reggel Gyód külterületére riasztották a tűzoltókat, ahol egy harminc négyzetméteres, tetőtér-beépítéses ház égett.
Három járművel vonultak a helyszínre az egységek, oltás közben találták meg az ott lakó idős férfi holttestét.
Az épület teljes terjedelmében égett, a tető egy része beomlott, a lángok a ház előtti növényzetre is átterjedtek.
A lángokat fél óra alatt megfékezték.
A tűz keletkezésének okát tűzvizsgálat fogja feltárni.
Forrás: Katasztrófavédelem
