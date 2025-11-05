Halálos háztűz Baranyában: idős férfi az áldozat

Szerdán kora reggel Gyód külterületére riasztották a tűzoltókat, ahol egy harminc négyzetméteres, tetőtér-beépítéses ház égett.

Három járművel vonultak a helyszínre az egységek, oltás közben találták meg az ott lakó idős férfi holttestét.

Az épület teljes terjedelmében égett, a tető egy része beomlott, a lángok a ház előtti növényzetre is átterjedtek.

A lángokat fél óra alatt megfékezték.

A tűz keletkezésének okát tűzvizsgálat fogja feltárni.

