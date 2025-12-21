Nagy a baj: busszal ütközött egy autó Pécsett
2025. december 21. vasárnap 16:19
Egy autóbusz és egy személyautó ütközött össze Pécsen, a Fülemüle utca és a Lankás út kereszteződésénél vasárnap délután.
A buszon öten, az autóban ketten utaztak, utóbbi járművet a pécsi hivatásos tűzoltók áramtalanították.
Az egység és a mentők teljes útlezárás mellett végzik a helyszíni munkálatokat.
Forrás: Katasztrófavédelem
