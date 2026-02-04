Tovább enyhül az idő, egy kis napsütés is lehet csütörtökön
2026. február 04. szerda 19:30
Késő estétől már csak helyenként lehet kisebb eső, zápor, a nyugati határvidéken néhol havas eső is.
Csütörtökön közepesen vagy erősen felhős időre készülhetünk átmeneti szakadozásokkal és rövid napos időszakokkal, de a nyugati tájakon borultabb lehet az ég.
Elszórtan lehet kisebb eső, zápor. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a keleti, délkeleti szél, de az északkeleti tájakon gyengébb lesz a légmozgás.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +5 fok között valószínű.
A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 7 és 12 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon és Borsodban csak 4, 6 fok lesz, ugyanakkor az Alföld délkeleti részein akár 13, 16 fokot is mérhetünk.
MTI
