Tovább enyhül az idő, egy kis napsütés is lehet csütörtökön

Késő estétől már csak helyenként lehet kisebb eső, zápor, a nyugati határvidéken néhol havas eső is.

Csütörtökön közepesen vagy erősen felhős időre készülhetünk átmeneti szakadozásokkal és rövid napos időszakokkal, de a nyugati tájakon borultabb lehet az ég.

Elszórtan lehet kisebb eső, zápor. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a keleti, délkeleti szél, de az északkeleti tájakon gyengébb lesz a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +5 fok között valószínű.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 7 és 12 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon és Borsodban csak 4, 6 fok lesz, ugyanakkor az Alföld délkeleti részein akár 13, 16 fokot is mérhetünk.