Karácsony előtt érkeznek a januári családtámogatások
2025. december 22. hétfő 16:25
A kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy a családok egyre több pénzből tudjanak gazdálkodni, hogy a karácsony az ünnep meghittségéről és valódi értékeiről szóljon. Ezért a korábbi évekhez hasonlóan idén is január helyett már december hónapban, a karácsonyi ünnepeket megelőzően kapják a családok a családi pótlékot, a gyermekgondozást segítő ellátást és a gyermeknevelési támogatást - jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) az MTI-nek eljuttatott közleményében.
.
A posta az előrehozott ellátások kézbesítését a hétfői napon kezdtemeg, az ellátások bankszámlákon történő jóváírására is a délelőtt folyamán került sor.
A korábbi évekhez hasonlóan idén is január helyett már december hónapban, a karácsonyi ünnepeket megelőzően megkapják a családok a családi pótlékot, a gyermekgondozást segítő ellátást és a gyermeknevelési támogatást.
A családtámogatási ellátásokon túl szintén előrehozottan fizetik ki a fogyatékossági támogatást, a vakok személyi járadékát és a bányászok keresetkiegészítését. Az intézkedéssel összesen 32,9 milliárd forintot folyósítanak, ami a magyar családok ünnepi készülődéséhez járulhat hozzá - közölte az NGM.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Betegekhez, idősekhez is elvitték az...
- Ismét az első negyvenben a...
- A vevők dobták össze egy idős...
- Közleményt adott ki a minisztérium a...
- Karácsony előtt érkeznek a januári...
- Csak az ügyeletes patikák lesznek...
- Csaknem húsz éve volt utoljára havas...
- Nagy a baj: busszal ütközött egy autó...
- Pénzzel teli tárcát talált két cigány...
- Huszonhárom határsértőt tartóztattak...