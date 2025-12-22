Huszonhárom határsértőt tartóztattak fel hétvégén
2025. december 22. hétfő 09:22
Huszonhárom határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-t.
A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken egy, vasárnap 15 jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök.
Az ország belsejében hét határsértőt is elfogtak, akivel szemben idegenrendészeti eljárás indult.
Az elmúlt héten az ország területén 30 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza. A megelőző héten - december 8-tól 14-ig - a feltartóztatottak száma 36 volt.
Az elmúlt héten az ország belsejében tíz határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Embercsempészés miatt három gyanúsított ellen indult büntetőeljárás - derül ki a rendőrségi összesítésből.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Csaknem húsz éve volt utoljára havas...
- Huszonhárom határsértőt tartóztattak...
- A vevők dobták össze egy idős...
- Elkezdődött a csillagászati tél, túl...
- Nagy a baj: busszal ütközött egy autó...
- Pénzzel teli tárcát talált két cigány...
- Nagyot fordul az időjárás, hóesés...
- Úgy tűnik, kincsre leltek a PVSK-nál:...
- Különleges szobakoncertet tartanak az...
- Háziorvosi rendelés felnőttek részére