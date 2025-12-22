Ismét az első negyvenben a válogatottunk a FIFA világranglistáján
2025. december 22. hétfő 15:44
A magyar válogatott egy helyet javítva a 40. a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) legfrissebb, idei utolsó világranglistáján, amelyet továbbra is az Európa-bajnok spanyolok vezetnek.
A FIFA honlapja alapján Marco Rossi szövetségi kapitány csapata - amely novemberben lemaradt a világbajnoki pótselejtezőről - Tunéziát előzte meg a rangsorban.
A közvetlen élmezőnyben nem változott a sorrend, a spanyolokat az argentinok, a franciák és az angolok követik.
FIFA-ranglista (zárójelben az előző helyezés):
1. (1.) Spanyolország 1877,18 pont
2. (2.) Argentína 1873,33
3. (3.) Franciaország 1870
4. (4.) Anglia 1834,12
5. (5.) Brazília 1760,46
6. (6.) Portugália 1760,38
7. (7.) Hollandia 1756,27
8. (8.) Belgium 1730,71
9. (9.) Németország 1724,15
10. (10.) Horvátország 1716,88
...40. (41.) MAGYARORSZÁG 1496,29
MTI
