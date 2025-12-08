Párás, ködös éj után borús napunk lesz kedden is
2025. december 08. hétfő 17:01
Estére keleten mindenütt záródik a felhőtakaró, viszont éjszaka nyugaton, délnyugaton lehetnek szakadozások, elsősorban délnyugaton, délen sűrű köd is képződhet.
Kedden napközben a nyugati, délnyugati tájakon, illetve a hegyekben lehet szakadozottabb, vékonyabb a felhőzet és süthet ki a nap.
A borongós, ködös tájakon szitálás előfordulhat.
Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +6 fok között várható.
A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 5 és 10 fok között alakul, de a naposabb körzetekben 10 fok feletti értékeket is mérhetnek.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Ismét megszólaltak a harangok Pécs...
- Windischmann Dávid hátát nézte a...
- Az erkélyen keresztül siettek egy...
- Magyarországon az első, a világon a...
- Életeket mentett a...
- Kedden zárva tartanak a nemzeti park...
- Újabb élelmiszerek lettek olcsóbbak...
- Párás, ködös éj után borús napunk...
- Idén is díszkivilágítással köszöntik...
- Szenzációt keltett Horthy Miklós...