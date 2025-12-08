Párás, ködös éj után borús napunk lesz kedden is

Estére keleten mindenütt záródik a felhőtakaró, viszont éjszaka nyugaton, délnyugaton lehetnek szakadozások, elsősorban délnyugaton, délen sűrű köd is képződhet.

Kedden napközben a nyugati, délnyugati tájakon, illetve a hegyekben lehet szakadozottabb, vékonyabb a felhőzet és süthet ki a nap.

A borongós, ködös tájakon szitálás előfordulhat.

Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +6 fok között várható.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 5 és 10 fok között alakul, de a naposabb körzetekben 10 fok feletti értékeket is mérhetnek.