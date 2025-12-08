Ismét megszólaltak a harangok Pécs főterén

A Pécs főterén álló, dzsámiként is ismert Gyertyaszentelő Boldogasszony-templom felújított harangtorony-szerkezetének ünnepélyes átadását tartották december 6-án este. A harangokat Felföldi László pécsi megyéspüspök áldotta meg.

A Pécs főterén álló, dzsámiként is ismert Gyertyaszentelő Boldogasszony-templom helyén a XIII. század első harmadában állt Szent Bertalan-templomnak állít emléket az a harangtorony, melynek harangjai 2017 óta némaságba burkolózva pihentek. Abban az évben hibásodott meg a toronyszerkezet mozgatását végző elektronika.

A felújításra az elmúlt esztendőkben plébániai gyűjtést is hirdettek, végül a munkálatokhoz szükséges anyagi forrást Péterffy Attila, Pécs Megyei Jogú Város polgármestere biztosította a 2024. évi polgármesteri keretéből, aki személyesen volt jelent az átadási ceremónián. A felújítási munkálatokat a Pécsi Egyházmegye koordinálta és végeztette el.

Felföldi László püspök a harang hangját a lélek, a szív és a lelkiismeret hangjának nevezte ünnepi beszédében. A főpásztor elmondta, a harang egy különleges üzenet közvetít a világ zajában, épp úgy, ahogy az emberi szív kis harangja, ami időnkén megszólal és üzen nekünk. Merjük benne adventkor és karácsonykor újra felfedezni saját életünk és elsősorban Isten üzenetét.

A szertartás az ünneplő tömeg gyűrűjében a harangtorony megáldásával ért véget. A harangok 17.00 óra előtt néhány perccel szólaltak meg.