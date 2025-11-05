Az édesanyák többségének 2029-től nem kell szja-t fizetni
2025. november 05. szerda 11:29
Havonta átlagosan 109 ezer forint megtakarítást jelent a háromgyermekes anyák szja-mentessége - közölte a kulturális és innovációs miniszter szerdán a TV2 Mokka című műsorában.
Hankó Balázs azt mondta, hogy emellett nyáron 50 százalékkal emelkedett a családi adókedvezmény, s ez január 1-jétől újra emelkedni fog ugyanilyen arányban.
Ha két támogatást, vagyis a háromgyermekes anyák szja-mentességét és a családi adókedvezmény emelését összeadjuk, akkor ez összességében január 1-jétől havonta 307 ezer forintot jelent a háromgyermekes családok számára - hangsúlyozta a miniszter.
Hozzátette, hogy 2026. január 1-jétől mintegy 500 ezer édesanyát érintenek a kormány támogatásai, viszont a fokozatosan bevezetendő új kedvezmények 2029. január 1-jétől már mintegy egymillió édesanyát érintenek majd, ekkortól három dolgozó édesanyából kettő szja-mentes lesz.
Kérdésre kiemelte, hogy a kormány a családtámogatásra nem költségvetési teherként tekint, hiszen ezzel az ország jövőjét és a nemzetgazdaságot erősíti.
"Tehát, mi nem úgy gondolkozunk, mint a Tisza, amely azt teszi brüsszeli parancsra, hogy adót emel a nyugdíjasoknak vagy a családi adókedvezményt elveszi" - fogalmazott, hozzátéve, hogy a Tisza Párt nemcsak elvenné a már említett 307 ezer forintot, hanem még havonta átlagosan 344 ezer forintnyi adóval sújtaná a háromgyermekes családokat.
A miniszter trendfordulónak nevezte, hogy a KSH adatai szerint szeptemberben 17 százalékkal nőtt a házasságkötések száma a múlt év azonos hónapjával összehasonlítva (6300 pár kötött házasságot), ezért többen vesznek majd fel csok-pluszt.
Szólt arról is, hogy 2026. január 1-jétől fokozatosan bevezeti a kormány a 14. havi nyugdíjat, ami - mint mondta - szintén szembemegy a Tisza Párt akaratával, hiszen ők csökkentenék a nyugdíjakat.
A műsorban elmondta azt is, hogy a kormánynak "van tennivalója" a nemzetközi és a hazai örökbefogadás "áttekintése" terén: emberségesebbé kell tenni ezt a rendszert, ezért a következő hetekben ezen a téren számos változás lesz.
MTI
