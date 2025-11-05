Tűz ütött ki egy baranyai házban, a mentőkre is szükség volt
2025. november 05. szerda 08:11
Tűz keletkezett egy mintegy harminc négyzetméteres lakóházban Gyódon, a Szőlőhegy utcában, a Mária dűlő közelében.
Az épület teljes terjedelmében égett, illetve a tető egy része is beomlott.
A pécsi hivatásos tűzoltók három vízsugárral oltották el a lángokat. Az egység az utómunkálatokat végzi.
A helyszínre a mentők is kiérkeztek.
Forrás: Katasztrófavédelem
