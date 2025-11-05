Tűz ütött ki egy baranyai házban, a mentőkre is szükség volt

Tűz keletkezett egy mintegy harminc négyzetméteres lakóházban Gyódon, a Szőlőhegy utcában, a Mária dűlő közelében.

Az épület teljes terjedelmében égett, illetve a tető egy része is beomlott.

A pécsi hivatásos tűzoltók három vízsugárral oltották el a lángokat. Az egység az utómunkálatokat végzi.

A helyszínre a mentők is kiérkeztek.