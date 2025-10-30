Ötmilliárd forintot biztosít a kormány a szociális tűzifa programra

A vidéki rászorulók továbbra is számíthatnak a magyar kormányra, amely az idén is ötmilliárd forintot biztosít a szociális tűzifa programra - mondta Hernádon az Agrárminisztérium erdőkért és földügyekért felelős államtitkára, csütörtökön.







Zambó Péter a sajtótájékoztatón elmondta, a program célja, hogy a vidéki településeken a tél kezdete előtt a rászorulók hozzájussanak az önkormányzatok segítségével ahhoz a tűzifamennyiséghez, amely átsegíti őket a téli fűtési szezon bizonyos szakaszán. Hozzátette, hogy a programban az állami erdőgazdaságok biztosítják a tűzifát, az önkormányzatok pedig gondoskodnak a tűzifa szétosztásáról az adott településen.

"Ők ismerik legjobban a helyben felmerülő igényeket, ők ismerik legjobban, hogy kik a rászorulók az adott településen" - fűzte hozzá az államtitkár.



Az erdőkért felelős államtitkár azt mondta, a kormány két módon is segít a programban; először a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) meghirdeti az 5 milliárd forintos pályázatot, majd a nyertesek kihirdetése után elküldi az erdőgazdaságok felé, hogy kik melyik önkormányzattal milyen mennyiségre költhetnek szerződéseket.

Másrészt a kormány az állami erdőgazdaságok révén biztosítja a szükséges tűzifát évről évre, a szétosztásra kerülő fa mennyiségének 90 százalékát az állami erdőgazdaságok biztosítják a települések számára - tette hozzá Zambó Péter.

Az államtitkár azt mondta, a programot lebonyolító állami cégcsoport minden évben csaknem 2000 önkormányzattal áll kapcsolatban és szolgál ki szociális tűzifával. Ebben az évben eddig 1850 önkormányzattal kötöttek szerződést, csaknem 108 ezer köbméter tűzifára. Az erdőgazdaságok évente megközelítőleg 200 ezer köbméter tűzifát biztosítanak, ami az ország tűzifatermelésének 5 százaléka.

Dukai Miklós, a KTM önkormányzati államtitkára azt mondta, a pályázatokat április 30-ig kellett benyújtani.

Hozzátette, idén 2358 önkormányzat nyújtott be érvényes és jogilag, formailag hibátlan pályázatot, ezekről május 30-ig Navracsics Tibor miniszter hozott döntést. Az önkormányzatok augusztus 1-jével a támogatásban elnyert összeget megkapták, hogy minél előbb fel tudjanak készülni a fa megrendelésére, illetve a kiszállításokra.



Az államtitkár elmondta, a programban nem csak tűzifát lehetett vásárolni, hanem lehetősége van az önkormányzatoknak barnakőszén vásárlására. Az idei pályázaton 160 önkormányzat vásárolt barnakőszenet. Hozzátette, az önkormányzatok legkésőbb február 16-ig fogják tudni kiosztani a szociális tüzelőanyagokat a rászorulóknak.

Dukai Miklós azt mondta, a program 2011-ben 800 millió forintos keretösszeggel indult, a következő évben már 1 milliárd forintos összegre emelkedett. 2013-ban már 2 milliárd forintra pályázhattak az önkormányzatok és 2019 óta 5 milliárd forint az elérhető keretösszeg.

Hozzátette, az elmúlt évek során így a programra, természetesen a téli rezsicsökkentéssel együtt már 58 milliárd forintot fordított a kormány. Szerintem nem kevés, de a rászorulók megsegítése minden pénzt megér - fűzte hozzá Dukai Miklós.