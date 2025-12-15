Karambol Bólynál: egy ember beszorult a roncsokba

2025. december 15. hétfő 10:46

Karambol Bólynál: egy ember beszorult a roncsokba

Összeütközött két személyautó az 5701-es út Bólyt elkerülő szakaszán hétfőn délelőtt.

 

 

Az egyik járműbe beszorult egy ember, őt feszítővágóval kiszabadították, majd kiemelték és átadták a mentőknek a mohácsi hivatásos tűzoltók, akik áramtalanították is a gépkocsikat.

 

Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.

Forrás: Katasztrófavédelem