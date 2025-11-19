Két baranyai városban is akcióznak a NAV ellenőrei

A NAV baranyai munkatársai november 17. és 23. között szerdán Sásdon, a Rákóczi utcai üzleteket, csütörtökön pedig Siklóson, a piacon az árusokat, a vegyesboltokat és a vendéglátóhelyeket ellenőrzik.

A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, az alkalmazottak bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.