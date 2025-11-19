Jövő februárban érkezhet a 14. havi nyugdíj első részlete
2025. november 19. szerda 08:45
A 14. havi nyugdíjat lépcsőzetesen vezetnék be, az első lépcsőt jelentő egyheti nyugdíj 2026 februárjában érkezne a nyugdíjasokhoz - mondta a kulturális és innovációs miniszter a TV2 Mokka című műsorában szerdán azzal összefüggésben, hogy az Országgyűlés megkezdte a 14. havi nyugdíjról szóló törvényjavaslat tárgyalását.
Hankó Balázs jelezte, egy átlagos, 250 ezer forintos 13. havi nyugdíjjal számolva a 14. havi nyugdíj negyede 60 ezer forint, így jövő februárban átlagosan 310 ezer forintot kaphatnak a nyugdíjasok.
"A modell ismert, megígértük és betartottuk az ígéretünket a 13. havi nyugdíj kapcsán, és ha már van egy jól működő modell, akkor ezt a jól működő modellt visszük tovább a 14. havi nyugdíj kapcsán is" - tette hozzá.
Megjegyezte, bíznak abban, hogy utána még tudnak egy nagyot lépni, és ahogy a gazdaság a háborút követően erősödik, akár egy-két lépésben "meg tudják ugrani" a teljes 14. havi nyugdíjat.
MTI
