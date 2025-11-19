Franciaországban is díjazták a pécsi filmrendező, Pozsgai Zsolt legújabb alkotását
2025. november 19. szerda 08:55
A legjobb drámai film díját nyerte el Pozsgai Zsolt Földindulás (Landlside) című filmje a franciaországi Reims városában, a Red Movie Awards kiemelt európai filmfesztiválon - közölte az alkotást gyártó Horatio Film vasárnap az MTI-vel. Bordán Irént és Koncz Gábort, akik ezt megelőzően negyven évvel ezelőtt játszottak együtt főszerepet magyar filmben, a zsűri a legjobb főszereplőpárosnak járó különdíjjal jutalmazta.
Az összegzés szerint a film Kodolányi János regényéből készült, a nagy gazdasági világválság idején játszódik az Ormánságban, amikor minden családnál csak egy gyermek vállalását engedélyezték. Ez ellen lázad fel egy fiatal pár, akiket Őze Áron és Koncz Andrea alakít.
A filmet Pozsgai Zsolt rendezte, operatőre Halla Gábor. Eredetileg tévéfilm volt, az alkotók a közelmúltban fejlesztették úgy, hogy nemzetközi filmfesztiválokra nevezhessék.
A Földindulás az elmúlt egy évben elnyerte a legjobb film díját például Firenzében, Las Vegasban, New Yorkban, Barcelonában, Hongkongban, Párizsban, Kalkuttában, Santa Annában, Casablancában - emlékeztettek.
A díjat az alkotók a közeljövőben egy rendkívül látványos ünnepségen veszik majd át - áll a közleményben.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Nincs pardon, bezárathatja a...
- Jövő februárban érkezhet a 14. havi...
- Franciaországban is díjazták a pécsi...
- Több mint félezer gólyafi repült ki...
- A tél eddigi leghidegebb éjszakája...
- Milliárdos áfacsalás miatt indult...
- Autós üldözés Pécsett: az árok...
- A PVTC akár pert is indít, ha az E.ON...
- Könnyű súlyok, nehéz sorsok - most a...
- A magyarországi hovátok ünnepét...