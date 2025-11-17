Elhunyt a pécsi szívklinika volt vezetője, dr. Szabados Sándor

Elhunyt Prof. Dr. Szabados Sándor, a pécsi szívsebészet meghatározó alakja, számolt be a szomorú hírről közösségi oldalán Dr. Cziráki Attila.



„A mai reggel tragikusan szomorú híre, hogy Prof. Dr. Szabados Sándor életének 73. évében elhunyt. [...] Felejthetetlen tanárként, klinikaigazgatóként, kollégaként és barátként fájdalmas, szomorú szívvel búcsúzunk tőle. Emlékét kegyelettel megőrizzük! Nyugodjék békében!" - írta bejegyzésében dr. Cziráki Attila.

A magyar szívsebészet egyik legmeghatározóbb alakja távozott. Prof. Dr. Szabados Sándor a pécsi szívsebészet megalapítója, a Szívgyógyászati Klinika alapító tagja volt, 2008 és 2017 között igazgatóként vezette az intézményt. Hosszú időn át irányította a Szakmai Kollégium Szívsebészeti Tagozatát, szakmai munkássága alatt számos innováció fűződik a nevéhez, amelyekben kiemelkedő jártasságot szerzett.



Életművét rangos díjak ismerték el, többek között a Batthyány-Strattmann-díj, a Magyar Kardiológusok Társasága Pro Society Díja, valamint a Magyar Szívsebészeti Társaság legmagasabb kitüntetése, a Kudász-emlékérem.