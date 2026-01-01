Eső, havaseső, hó, szél: ez vár ránk pénteken
2026. január 01. csütörtök 20:00
Hajnaltól ismét egyre többfelé megvastagszik a felhőtakaró, és az ország déli, délkeleti felén nő az eső, záporeső előfordulási esélye is, de a tiszántúli területeken átmeneti vegyes csapadék sem kizárt.
Azonban péntek délutántól a csapadéksáv dél felé tolódásával ismét növekszik a havas esőbe, havazásba váltás esélye.
Mindeközben az északnyugati, északi országrészben napközben vékonyabbá válhat a felhőzet. A déli, délnyugati szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik, majd holnap fokozatosan veszít erejéből a légmozgás.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és +3 fok között alakul, a kevésbé szeles, főleg hóval fedett északi, északnyugati részeken lehet ennél több fokkal hidegebb idő.
A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 1 és 8 fok között valószínű.
MTI
