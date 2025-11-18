A tél eddigi leghidegebb éjszakája áll előttünk
2025. november 18. kedd 16:19
Az éjszaka első felében a déli és keleti országrész fölé összefüggő felhőtakaró húzódik, de hajnalra ezeken a helyeken is egyre többfelé kiderül az ég.
Éjszaka helyenként zúzmarás köd képződhet, mely az északi völgyekben helyenként napközben is tartósabban megmaradhat.
Másutt eleinte többnyire napos idő várható, de délnyugaton alacsonyszintű felhők is képződnek, melyek délután észak, északkelet felé helyeződnek, egyre többfelé megnövekedhet a felhőzet.
Csapadék nem valószínű.
Szerdán napközben csupán északnyugaton élénkülhet meg a délies szél.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -7 és -1 fok között valószínű, de a felhősebb déli tájakon fagypont felett alakulhat a minimum.
A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán többnyire 5 és 10 fok között várható.
