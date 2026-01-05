Baranyában minden fő- és mellékút járható
2026. január 05. hétfő 15:41
A Dél-Dunántúlon latyakos, hókásás a burkolat, közölte az Útinform.
Az eddig lehullott hó mennyisége a Mecsekben 15-16 cm, Baranya egyes részein 1-5 cm a hónövekmény.
A havazással érintett területeken a látási viszonyok is korlátozottá váltak.
A hőmérséklet -6 és 0 fok között változik.
Forrás: Útinform
