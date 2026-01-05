Orbán Viktor: lezárult a liberális világrend korszaka, elkezdődött a nemzetek korszaka
2026. január 05. hétfő 13:18
A liberális világrend korszaka 2025-ben lezárult, és megkezdődött a "nemzetek korszaka" - hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatóján hétfőn Budapesten.
Orbán Viktor 2025-ről szólva emlékeztetett, rendkívül mozgalmas év volt, melynek során 82 állam- és kormányfői találkozón, valamint 25 csúcstalálkozón vett részt.
Azt mondta, mindenki számára nyilvánvalóvá vált: egy korszak lezárult a nemzetközi politikában. Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépése megadta a kegyelemdöfést annak a korszaknak, amelyet liberális világrendnek neveznek, és amelynek a szabályai most már nem érvényesek.
A kezdődő új korszakot a kormányfő a nemzetek korszakának nevezte, míg magát 2010-től e korszak előhírnökének.
Orbán Viktor 2026 legfontosabb kérdésének Európában a háború és béke ügyét nevezte meg, a magyar kormány feladataként pedig azt jelölte meg, hogy Magyarországot távol tartsa a háborús veszélyektől.
MTI - Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Rosszul lett egy utas, késik egy...
- Fák dőltek ki a hó súlya alatt...
- Orbán Viktor: lezárult a liberális...
- A pécsi sípályán balesetező nőt...
- Baranyában minden fő- és mellékút...
- Veszélyjelzést adtak ki Baranyára:...
- Január közepétől megváltozik a pécsi...
- Elhunyt Zsáli János, Pécsvárad...
- A Golden Globe versenyen is díjazták...
- Tizedik alkalommal imádkoztak...