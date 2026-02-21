Ismét közlekednek a vonatok a pécsi fővonalon

2026. február 21. szombat 08:07

Újraindult szombaton reggel a vonatközlekedés Simontornyánál, a menetrend szerinti közlekedés fokozatosan áll helyre a pécsi fővonalon.

 

A pécsi fővonal Sárbogárd - Dombóvár közötti szakaszán hosszabb eljutási idővel kellett számolni, mert Simontornyán váltóhiba miatt átmenetileg nem közlekedhettek a vonatok, az érintett járatok várakozni kényszerültek.

Forrás: MÁV