Ismét közlekednek a vonatok a pécsi fővonalon

Újraindult szombaton reggel a vonatközlekedés Simontornyánál, a menetrend szerinti közlekedés fokozatosan áll helyre a pécsi fővonalon.

A pécsi fővonal Sárbogárd - Dombóvár közötti szakaszán hosszabb eljutási idővel kellett számolni, mert Simontornyán váltóhiba miatt átmenetileg nem közlekedhettek a vonatok, az érintett járatok várakozni kényszerültek.