Pécsudvardnál leadta a mezt egy Mohácsra tartó vonat
2026. február 20. péntek 16:19
A Pécsről Mohácsra 15:36-kor elindult vonat meghibásodott Pécsudvard közelében, nem közlekedik tovább, közölte a MÁV.
A továbbutazást szervezi a vasúttársaság.
Képünk illusztráció.
Forrás: Mávinform
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Éjjel még havazhat, szombaton már...
- Pécsudvardnál leadta a mezt egy...
- Hetek óta hiába keresnek egy 14 éves...
- Iskolája elleni terrorcselekményt...
- Havazás, hófúvás, havas eső és ónos...
- Május végéig meghosszabbította a...
- Válságos a közlekedési helyzet...
- Állatorvosi ügyelet a hétvégén...
- Ötven éve nyitották meg a Konzumot -...
- Életet mentett a...