Pécsudvardnál leadta a mezt egy Mohácsra tartó vonat

A Pécsről Mohácsra 15:36-kor elindult vonat meghibásodott Pécsudvard közelében, nem közlekedik tovább, közölte a MÁV.

A továbbutazást szervezi a vasúttársaság.

Képünk illusztráció.

