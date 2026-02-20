Pécsudvardnál leadta a mezt egy Mohácsra tartó vonat

2026. február 20. péntek 16:19

A Pécsről Mohácsra 15:36-kor elindult vonat meghibásodott Pécsudvard közelében, nem közlekedik tovább, közölte a MÁV.

 


 

 

 

 


 

 A továbbutazást szervezi a vasúttársaság.

 

 


Képünk illusztráció.

 

 

 

Forrás: Mávinform