Május végéig meghosszabbította a kormány az árrésstopot

A kormány május végéig meghosszabbította az árréscsökkentésre vonatkozó szabályokat - közölte a főispán pénteken a Facebook-oldalán közzétett videójában.

Sára Botond azt mondta: azért hosszabbították meg az árréscsökkentésre vonatkozó szabályokat, mert az árréscsökkentéssel kapcsolatos intézkedések beváltak, hiszen csökkent az infláció, januárban kettő százalék körül volt.

De ennél talán még fontosabb - tette hozzá -, hogy az embereknél több pénz maradt, hiszen az árréscsökkentés arról szól, hogy meghatározott élelmiszerekre és háztartási termékekre kevesebbet kell fizetni.

Hangsúlyozta, hogy a kormányhivatal fogyasztóvédelmi hatósága ahogy eddig is, a jövőben is ellenőrzi fogja a kereskedőket, hogy senki ne tudjon ezzel nyerészkedni, ne keressen kiskapukat, hiszen a legfontosabb, hogy az embereknél maradjon a pénz.

"Aki az árréscsökkentést kritizálja, az nem az emberek, hanem a kereskedők oldalán áll, hiszen nem abban érdekelt, hogy az embereknél maradjon minél több pénz, hanem az, hogy hizlalja a kereskedőknek a pénztárcáját" - fogalmazott Sára Botond.