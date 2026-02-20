Május végéig meghosszabbította a kormány az árrésstopot
2026. február 20. péntek 14:24
A kormány május végéig meghosszabbította az árréscsökkentésre vonatkozó szabályokat - közölte a főispán pénteken a Facebook-oldalán közzétett videójában.
Sára Botond azt mondta: azért hosszabbították meg az árréscsökkentésre vonatkozó szabályokat, mert az árréscsökkentéssel kapcsolatos intézkedések beváltak, hiszen csökkent az infláció, januárban kettő százalék körül volt.
De ennél talán még fontosabb - tette hozzá -, hogy az embereknél több pénz maradt, hiszen az árréscsökkentés arról szól, hogy meghatározott élelmiszerekre és háztartási termékekre kevesebbet kell fizetni.
Hangsúlyozta, hogy a kormányhivatal fogyasztóvédelmi hatósága ahogy eddig is, a jövőben is ellenőrzi fogja a kereskedőket, hogy senki ne tudjon ezzel nyerészkedni, ne keressen kiskapukat, hiszen a legfontosabb, hogy az embereknél maradjon a pénz.
"Aki az árréscsökkentést kritizálja, az nem az emberek, hanem a kereskedők oldalán áll, hiszen nem abban érdekelt, hogy az embereknél maradjon minél több pénz, hanem az, hogy hizlalja a kereskedőknek a pénztárcáját" - fogalmazott Sára Botond.
MTI
