Ismét fogadja a vendégeket Pécs ikonikus szállodája, a teljesen felújított Hotel Palatinus

Megnyitotta kapuit a pécsi belváros ikonikus szállodája, a Palatinus Grand Hotel, amely jelenleg próbaüzemben működik. A nagyberuházás célja az volt, hogy az épület történeti és építészeti értékeit megőrizve, ugyanakkor a mai kor műszaki, funkcionális és turisztikai elvárásaihoz igazodva újítsák meg Pécs legjelentősebb kereskedelmi szálláshelyét.

A felújítás előkészítése 2020-ban indult, az építési munkák 2023 során kezdődtek meg, és két éven át tartottak. A beruházó a tervezési folyamatot részletes építéstörténeti kutatással és értékleltár készítésével alapozta meg, amely a kivitelezés teljes időszaka alatt iránytűként szolgált.

A cél nem pusztán a megőrzés, hanem a hosszú távon is fenntartható, legalább a következő fél évszázadra szóló működés biztosítása volt.



A generáltervezési feladatokat a Horváth és PatarFcs Építész Iroda KW. láCa el (vezető tervezők: Horváth András és Patartics Zorán), a belsőépítészeti koncepciót a P8 Műhely KW. alakította ki (közreműködő tervezők: Gubik Péter, Szatori Dóra és Tóth Kata), a fővállalkozói munkákat az Ypsylon Vállalkozási KW. végezte.

A belsőépítészeti kialakítás alapját a meglévő építészeti struktúrák és arányrendszerek adták: a cél egy letisztult, kortárs eszközökkel megfogalmazott, mégis a nagypolgári

térélményt idéző enteriőr létrehozása volt, prémium anyaghasználattal és visszafogott eleganciával.



„A Palatinus nagyrekonstrukciója számunkra nem egyszerű ingatlanfejlesztés volt, hanem felelősségvállalás egy évszázados városi ikonért. Olyan épületet szerettünk volna létrehozni, amely egyszerre tiszteli a múltját és képes hosszú távon, korszerű módon szolgálni a jövőjét" - mondta dr. Czéh-Tóth Márk, a beruházó Hotel Palatinus KW. ügyvezetője.



Több mint száz éve készült el A szálloda épülete 1915-ben készült el Hamerli Imre, híres helyi kesztyűgyáros megbízásából, Pilch Andor neves pécsi építész tervei alapján, a 20. század eleji városfejlesztési hullám egyik meghatározó beruházásaként. A szecessziós stílusjegyeket viselő szálloda a Széchenyi tér és a Király utca tengelyében, Pécs történelmi belvárosának kiemelt pontján áll, és megnyitása óta a város társasági és kulturális életének fontos helyszíne. Nagyterme - a későbbi Bartók terem - az 1920-as évektől koncerteknek és közösségi eseményeknek adott otthont.

A felújítás során minden meglévő épületornamentikát megőriztek a külső homlokzaton és a belső terekben egyaránt. Restauráláson estek át a gipszstukkók, az ólomüveg felületek, az aranyozott díszítések, valamint az eredeti csillárok is; ezek mellett az eredetiekkel megegyező új elemek is készültek, kézműves és iparművészek együttműködések keretében.

A Zsolnay-gyárral közösen egyedi pirogránit elemek és tükrök készültek kifejezetten ehhez a projekthez.



A felújítás során esetenként szükség volt korábbi belsőépítészeti rétegek újragondolására az állagromlás, a korábbi leázások, valamint a teljes körű gépészeti és elektromos korszerűsítés miatt.

A beruházói, tervezői és restaurátori döntések célja egy világosabb, harmonikusabb enteriőr kialakítása volt, amely közelebb áll az épület eredeti karakteréhez, miközben teret enged a kortárs használatnak.

A projekt során teljes körű gépészeti-, elektromos- és üzemeltetési korszerűsítés valósult meg, amely az épület energiahatékony és hosszú távon fenntartható működésének műszaki alapját teremtette meg.

Szállodai funkciók és szolgáltatások

A Palatinus Grand Hotel 85 szobával nyílt újra, 4 csillag superior kategóriában. A szálloda szolgáltatásai között étterem és bár, wellness- és masszázsrészleg, rendezvény- és közösségi terek, business center, játszószoba, valamint kerékpár- és e-bikekölcsönzés is szerepel. A tetőteraszon szezonálisan működő pop-up bár kap helyet, amely exkluzív rendezvényhelyszínként új perspektívát kínál a belvárosi vendéglátásban.

A szállodában öt konferenciaterem áll rendelkezésre, a teljes rendezvénykapacitás eléri a 600 főt. A rendezvénykínálat központi eleme a patinás, szecessziós stílusú Bartók terem, amely a megyeszékhely egyik legelegánsabb eseményhelyszíne, és akár 300 fő befogadására is alkalmas.

A történelmi hangulatú terek tökéletes háttérként szolgálnak esküvők, bálok, konferenciák és nagy létszámú szakmai rendezvények lebonyolítására. A hotel helyszínei a 10 fős tárgyalásoktól és privát eseményektől a 120 fős ünnepségeken át a 300 fős nagy rendezvényekig biztosítanak professzionális környezetet különböző léptékű szakmai- és üzleti események számára.

„Szállodánk célja, hogy aktív szereplője legyen Pécs szakmai és üzleti rendezvényéletének, és hozzájáruljon ahhoz, hogy a város egyre több országos és nemzetközi esemény helyszínévé váljon” – mondta Bojcsev András szállodaigazgató. A hotel működési profilja egyszerre célozza a városi, kulturális és üzleti turizmust, valamint a belföldi és nemzetközi szabadidős vendégkört. A próbaüzem időszaka lehetőséget ad a szolgáltatások finomhangolására, a végleges üzemeltetési modell kialakítására és a vendégélmény további fejlesztésére.