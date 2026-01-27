Pótlóbuszokat vet be a MÁV Mohács és Villány között
2026. január 27. kedd 07:47
A Villányból 8:02-kor Mohácsra, valamint a Mohácsból 9:28-kor Villányba induló személyvonatok helyet pótlóbusz közlekedik.
A pótlóbuszok megállási helyei:
Villány, vasútállomás (VOLÁN)
Márok, Petőfi utca (VOLÁN)
Bóly vasútállomás
Nagynyárád vasúti megállóhely
Mohács, Újváros (VOLÁN)
Mohács vasútállomás
Képünk illusztráció.
Forrás: Mávinform
