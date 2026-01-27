Pótlóbuszokat vet be a MÁV Mohács és Villány között

2026. január 27. kedd 07:47

A Villányból 8:02-kor Mohácsra, valamint a Mohácsból 9:28-kor Villányba induló személyvonatok  helyet pótlóbusz közlekedik.

 

 

 

A pótlóbuszok megállási helyei:

Villány, vasútállomás (VOLÁN)
Márok, Petőfi utca (VOLÁN)
Bóly vasútállomás
Nagynyárád vasúti megállóhely
Mohács, Újváros (VOLÁN)
Mohács vasútállomás

 

 

 


 

 


Képünk illusztráció.

 

 

 

Forrás: Mávinform