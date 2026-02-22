Letért az útról és felborult egy autó a baranyai főúton

Árokba csúszott és felborult egy személyautó az 58-as főúton, Csarnóta közelében, a 20-as és 21-es kilométerszelvény között. vasárnap reggel.

A siklósi hivatásos tűzoltók műszaki mentés céljából érkeztek a helyszínre.

Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.