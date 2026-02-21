Borongós, de enyhe napunk lesz vasárnap

Vasárnap hajnaltól nyugat felől egyre nagyobb területen ismét megnövekszik a felhőzet, és vasárnap délutánra a legtöbb helyen záródik a felhőtakaró.

Ma és éjszaka elszórtan időszakosan gyenge eső, vegyes halmazállapotú csapadék - néhol akár ónos eső is - előfordulhat, majd a holnap reggeli óráktól egyre inkább eső várható.

A nyugatias szél ma főként a Tiszántúlon, holnap olykor nagyobb területen is megélénkül.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -4 és +1 fok között alakul, de a hóval borított, átmenetileg derült nyugati tájakon ennél kissé hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 4 és 12 fok között alakul, északon fordulhatnak elő az alacsonyabb értékek