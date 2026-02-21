Fidesz: elsőként gyűjtöttük össze az aláírásokat
2026. február 21. szombat 12:20
Elsőként gyűjtöttük össze mind a 106 választókerületben az aláírásokat - közölte Fidesz Facebook-oldalán szombaton.
Hozzátették: a Fidesz jelöltjei mind a 106 választókerületben összegyűjtötték az induláshoz szükséges aláírásokat.
A kampány azonban még csak most kezdődik, az aktivisták és jelöltek a következő hetekben is kint lesznek az utcákon, tovább gyűjtik a támogató aláírásokat - tették hozzá.
"Fel, győzelemre! A Fidesz a biztos választás!" - zárták a bejegyzést.
MTI
