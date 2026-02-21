Földrengés volt Magyarországon, a lakosság is érezte
2026. február 21. szombat 14:54
Földrengés pattant ki Mosonmagyaróvár környékén, a szlovák-magyar határon szombat délután, amelyet a hazai lakosság széles körben érzett - tudatta a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium a Facebook-oldalán.
A bejegyzésben azt írták, hogy az előzetes adatok alapján a 4,35-ös magnitúdójú földrengés epicentruma Mosonmagyaróvártól megközelítőleg 15 kilométerre volt, 13 kilométeres mélységben.
Hozzátették, hogy dolgoznak az adatok manuális értékelésén, hogy pontos információkat adhassanak a földrengés helyéről, mélységéről és magnitúdójáról.
Németh Ramóna, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a földrengéssel összefüggésben nem kaptak bejelentést.
MTI
