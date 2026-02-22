Három forint: ennyiért adják ki a választók adatait
2026. február 22. vasárnap 07:52
Az áprilisi országgyűlési választáson induló jelöltek és jelölőszervezetek választónként három forintért juthatnak hozzá a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok nevéhez és lakcíméhez.
A Nemzeti Választási Iroda (NVI) internetes oldalán közzétett tájékoztató felidézi: a választási eljárási törvény szerint a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét és lakcímét (az érintett választókerületre kiterjedően) az egyéni jelöltek esetében az illetékes egyéni választókerületi választási iroda adja át a jelölt kérésére.
Az adatokat az iroda akkor adhatja ki, ha a jelölt összegyűjtötte az induláshoz szükséges 500 ajánlást a választókerületében, ezáltal a választási bizottság által nyilvántartásba vett hivatalos jelöltnek minősül. Emellett igazolnia kell, hogy befizette az NVI számlájára az adatszolgáltatási díjat, amely az adatszolgáltatásban szereplő választópolgáronként három forint.
A listát állító pártok is kérhetik a név- és lakcímadatokat, ekkor az NVI adja át azokat, ha a pártnak sikerült országos listát állítania. Ehhez legalább tizennégy vármegyében és a fővárosban legalább 71 egyéni választókerületben kell jelöltet állítaniuk. Az országos listák nyilvántartásba vételéről a Nemzeti Választási Bizottság dönt. Az átadásnak ebben az esetben is feltétele az adatszolgáltatási díj befizetése, amely szintén az adatszolgáltatásban szereplő választópolgáronként három forint.
Az igénylő a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét, lakcímét, életkorát és nemét kérheti a választási irodáktól. Az NVI oldalán megtalálható az a számlaszám, amelyre az adatszolgáltatási díjakat utalni kell.
Az a választópolgár azonban, aki nem szeretné, hogy az áprilisi országgyűlési választás kampányában a jelöltek, jelölőszervezetek megkeressék, kérheti a választási irodától, hogy az ne adja ki a nevét és a lakcímét. Az ehhez szükséges nyomtatványt a választópolgárok a helyi választási irodához juttathatják el, vagy az NVI honlapján (www.valasztas.hu) tölthetik ki a magyarországi lakcímmel rendelkezők számára elérhető egyéb kérelmek között.
Az adatkiadás megtiltása iránti kérelem a választásoktól függetlenül, folyamatosan benyújtható. A kérelmet célszerű azonban legkésőbb közvetlenül az adott választás kitűzését követően benyújtani. A korábbi adatletiltás minden további választásra is érvényes, így nem kell új kérelmet benyújtani.
Ez a letiltási lehetőség csak részben érvényes a nemzetiségi választópolgárként regisztráltakra, az ő adataikat az adott nemzetiség országos önkormányzata az ajánlások gyűjtéshez mindenképpen megkapja.
A választási szervektől megkapott név- és lakcímadatokat kizárólag közvetlen politikai kampány céljára lehet felhasználni, másolásuk, harmadik személynek történő átadásuk tilos. Az adatokat legkésőbb a szavazás napján meg kell semmisíteni, és az erről készült jegyzőkönyvet a jelölt és a jelölőszervezet három napon belül köteles átadni az adatszolgáltatást teljesítő választási irodának.
