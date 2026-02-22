Összehívta az Energiabiztonsági Tanácsot Orbán Viktor
2026. február 22. vasárnap 09:20
Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke az elmúlt napok energiapolitikai eseményei miatt összehívta az Energiabiztonsági Tanácsot. A tárgyalás legfontosabb témája az ukrán energiazsarolás miatt szükséges lépések összehangolása - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ vasárnap az MTI-vel.
Az ülésén részt vesz Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Lantos Csaba energiaügyi miniszter, Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója, Bíró Marcell a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, Szarvas Ferenc a Mavir Zrt. vezérigazgatója, Hernádi Zsolt a MOL elnök-vezérigazgató, Mátrai Károly az MVM Zrt. vezérigazgatója, valamint Máté János Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár - tartalmazza a közlemény.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Letért az útról és felborult egy autó...
- Ragadós volt a példa: már minden...
- Már csak néhány napig csodálhatjuk a...
- Elindul a kátyúzási nagyüzem a...
- Összehívta az Energiabiztonsági...
- Három forint: ennyiért adják ki a...
- Terrortámadásokkal fenyegetőzött egy...
- Több mint ötszáz néptáncos lép...
- Ismét fogadja a vendégeket Pécs...
- Ismét közlekednek a vonatok a pécsi...