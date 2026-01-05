A pécsi sípályán balesetező nőt hoztak le kötelek segítségével a tűzoltók

Mentősök kérésére csatlakoztak sérült mentéséhez a pécsi hivatásos tűzoltók vasárnap délután a Misina-tetőn.

A könnyebb sérülést szenvedett nőt hordágyon rögzítették és kötelekkel levitték a sípályáról, majd a mentőautóhoz vitték.

A mentőszolgálat munkatársai kórházba szállították.