A pécsi sípályán balesetező nőt hoztak le kötelek segítségével a tűzoltók
2026. január 05. hétfő 14:58
Mentősök kérésére csatlakoztak sérült mentéséhez a pécsi hivatásos tűzoltók vasárnap délután a Misina-tetőn.
A könnyebb sérülést szenvedett nőt hordágyon rögzítették és kötelekkel levitték a sípályáról, majd a mentőautóhoz vitték.
A mentőszolgálat munkatársai kórházba szállították.
Forrás: Katasztrófavédelem
