2026. január 05. hétfő 14:58

A pécsi sípályán balesetező nőt hoztak le kötelek segítségével a tűzoltók

Mentősök kérésére csatlakoztak sérült mentéséhez a pécsi hivatásos tűzoltók vasárnap délután a Misina-tetőn.

 

 

A könnyebb sérülést szenvedett nőt hordágyon rögzítették és kötelekkel levitték a sípályáról, majd a mentőautóhoz vitték.

 

A mentőszolgálat munkatársai kórházba szállították.

Forrás: Katasztrófavédelem