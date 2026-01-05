Rosszul lett egy utas, késik egy Pestre tartó Mecsek IC
2026. január 05. hétfő 13:03
A Keleti pályaudvarról Pécsre tartó, Dombóvárról menetrend szerint 11:53-kor továbbinduló Mecsek InterCityn (IC 812) rosszul lett egy utas.
A mentőre vártak, ezért várhatóan 40-45 perccel nő az IC menetideje.
Forrás: MÁV
