Rosszul lett egy utas, késik egy Pestre tartó Mecsek IC

A Keleti pályaudvarról Pécsre tartó, Dombóvárról menetrend szerint 11:53-kor továbbinduló Mecsek InterCityn (IC 812) rosszul lett egy utas.

A mentőre vártak, ezért várhatóan 40-45 perccel nő az IC menetideje.