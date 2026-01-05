Fák dőltek ki a hó súlya alatt Baranyában
2026. január 05. hétfő 12:02
Tíz alkalommal avatkoztak be a baranyai egységek a szombati havazás kapcsán.
A hó súlya alatt több faág leszakadt, illetve fák dőltek ki, ezek jellemzően a közúti forgalmat akadályozták.
Két alkalommal (egyszer Pécsett, egyszer Harkányban) parkoló autókra szakadtak faágak, Pécsett a Kismélyvölgy dűlőben pedig áramkimaradást okozott egy fa, amely kidöntött egy villanyoszlopot.
Az egységek eltávolították a növényeket. Személyi sérülés egyik esetben sem történt.
Forrás: Katasztrófavédelem
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Fák dőltek ki a hó súlya alatt...
- Öt határsértő ellen intézkedtek a...
- Tizedik alkalommal imádkoztak...
- A Golden Globe versenyen is díjazták...
- Fidesz: Gyurcsányék több száz iskolát...
- Veszélyjelzést adtak ki Baranyára:...
- Január közepétől megváltozik a pécsi...
- Több baranyai település...
- Elhunyt Zsáli János, Pécsvárad...
- Évtizedek óta nem látott téli idő...