Fák dőltek ki a hó súlya alatt Baranyában

Tíz alkalommal avatkoztak be a baranyai egységek a szombati havazás kapcsán.

A hó súlya alatt több faág leszakadt, illetve fák dőltek ki, ezek jellemzően a közúti forgalmat akadályozták.

Két alkalommal (egyszer Pécsett, egyszer Harkányban) parkoló autókra szakadtak faágak, Pécsett a Kismélyvölgy dűlőben pedig áramkimaradást okozott egy fa, amely kidöntött egy villanyoszlopot.

Az egységek eltávolították a növényeket. Személyi sérülés egyik esetben sem történt.