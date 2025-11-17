Több mint félezer gólyafi repült ki idén Baranyában, gyarapodott az állomány

Márciusban ismét jó arányban érkeztek vissza a gólyák Baranyába. Ebben a hónapban a fészkelő pároknak már legalább 70%-a foglalta el a költőhelyét. A korai visszaérkezés sejtetni engedte az állomány további növekedését, közölte a madártani egyesület baranyai csoportja.

A teljes vármegyére kiterjedő nyári felmérésük során a faj 261 fészkét vették nyilvántartásba. Összesen 229 gólyapár fészekfoglalásának lehettünk tanúi, míg három fészket csak magányos gólyák laktak. Az állomány 8 párral nőtt a tavalyihoz képest, ami 3,6%-os gyarapodást jelent, de az 1996-os alapállapothoz viszonyítva még mindig 23,2%-kal kevesebb gólyánk van.

A fészkek közül 219 villanyoszlopon (83,9%), 26 épületen (10,0%), 10 önálló tartóoszlopon (3,8%), 6 egyéb helyen (2,3%) található. A tartóaljzat szerinti megoszlást tekintve kismértékben tovább nőtt a villanyoszlopokra épült fészkek aránya.

A kifejezetten csapadékmentes nyári hónapok ellenére (júniusban gyakorlatilag nem esett eső a vármegyében) a költési eredmények átlagon felülinek mondhatók. A 195 sikeresen költő pár 568 fiókát nevelt fel.

A kirepült fiókák átlagszáma a sikeresen költő párok esetében 2,91 fióka, az összes fészkelőpárra számítva 2,48 fióka volt. Idén 1-es fészekalj 21, 2-es fészekalj 45, 3-as fészekalj 65, 4-es fészekalj 58, 5-ös fészekalj 6 esetben fordult elő. A felmérők 14 öreg gólya és 25 fióka pusztulásáról is beszámoltak.

Gólyafészek jelenleg a vármegye 157 településének közigazgatási területén található, de lakott fészkek csak 146 településen voltak. A legtöbb gólyával Kölked (24 pár), Beremend és Mohács (6-6 pár) büszkélkedhetett.

A villanyoszlopokra épült fészkek stabilizálása és az áramütés megelőzése érdekében ebben az évben is további beavatkozások történtek a kisfeszültségű hálózatokon. Az általunk kért helyekre az áramszolgáltató ismét 20 db fészektartót helyezett ki.

Ezek száma a vármegyében jelenleg 824 db, de fészek csak 203 tartón van. A gólyáknak tehát bőven van lehetőségük új fészket építeni ezekre az ún. potenciális fészkelőhelyekre (a nyilvántartásunkban ilyen néven szerepelnek), de az újonnan megtelepedő párok az esetek 60-70%-ában mégis más oszlopokra rakják első fészküket. Aztán ezekre a helyekre is kikerülnek a tartók, és ez így folytatódik mindaddig, amíg villanyoszlop és gólya lesz!

A fészektartók kihelyezésén kívül az áramszolgáltató madárbaráttá alakított át olyan transzformátor- és egyéb magasfeszültségű oszlopokat, ahol korábban a gólyák áramütésben pusztultak el. Ilyen jellegű beavatkozások Bicsérden, Drávapalkonyán, Egyházaskozáron, Geresdlakon, Kovácshidán, Kölkeden, Nagycsányban és Regenyén történtek, szintén a mi kérésünkre.