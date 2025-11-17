Harmincnyolc határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén
2025. november 17. hétfő 07:49
Harmincnyolc határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-t.
A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 24, szombaton 13, vasárnap egy, az országban jogellenesen tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök.
Az elmúlt héten az ország területén 97 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza. A megelőző héten - november 3-tól 9-ig - a feltartóztatottak száma 79 volt.
Embercsempészés miatt egy gyanúsított ellen indult büntetőeljárás - derül ki a rendőrségi összesítésből.
MTI
