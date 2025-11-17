Pécsett mentettek életet: a tűzoltó apa először talákozott szolgálatban mentős fiával
2025. november 17. hétfő 11:42
Farkas Roland tűzoltó őrnagy 31 éve szolgálja az embereket, most pedig először fiával, Gergővel dolgozott együtt, aki egy hónapja mentőápoló Pécsett (korábban a szigetvári sürgősségin dolgozott), számolt be róla az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
Apa és fia egy Gondosóra-jelzésnél „futott össze": egy idős asszony nem kapott levegőt. A tűzoltók betörték az ajtót, Roland és társai rátaláltak a bajbajutott nőre, akit Gergő megvizsgált, majd végül kórházba is szállítottak.
„Nem ez volt az első nap, amikor egyszerre voltunk szolgálatban, de káresetnél most találkoztunk először. Készültem már erre. Megbeszéltük Gergővel, hogy az első közös melót megörökítjük" - mesélte Roland.
A szolgálatparancsnok ezúttal más csoportban volt, mint szokott, a véletlen hozta úgy, hogy éppen akkor riasztották, amikor a fia is szolgálatban volt.
Különleges pillanat volt ez, amelyet mindketten sokáig emlegetni fognak.
Forrás: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Elhunyt a pécsi szívklinika volt...
- Jön az első hó, viharos széllel...
- Pécsett mentettek életet: a tűzoltó...
- Elindult az egyhetes rendőrségi...
- Adócsökkentési megállapodást...
- Záporok, jégeső miatt adtak ki...
- Ultramodern inkubátort fejlesztenek a...
- Harmincnyolc határsértő ellen...
- Több mint félezer gólyafi repült ki...
- Decemberben változik a menetrend,...